Президент: электронное декларирование доходов чиновников необходимо ввести в этом году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время заседания Совета регионального развития.

"Прошу, наконец, снять с закона о государственном бюджете поправку, которая откладывает электронные декларации на 2017 год. Мы начнем их работу в 2016 году. Этот пакет называется пакетом безвизового режима и откладывать дальше мы не можем", - сказал Порошенко.

Он отметил, что законопроекты об этих изменениях уже доработаны с учетом опыта введения такой отчетности госслужащих в странах Европейского Союза.

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Как сообщал УНИАН, 4 января стало известно, что в окончательном варианте проекта закона о госбюджете-2016 появилась поправка, согласно которой на год перенесено внедрение электронного декларирования доходов чиновников.

Электронное декларирование является одним из условий получения Украиной безвизового режима со странами Шенгенского договора.

Министр юстиции Павел Петренко написал на своей странице в Facebook, что правительство потребует провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

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5 января народный депутат от ”БПП” Вадим Денисенко зарегистрировал в ВР законопроект «О внесении изменений в закон «О предотвращении коррупции» (относительно работы электронной системы представления и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) (№3755), которым предлагается отменить норму об отсрочке до 2017 года электронного декларирования доходов чиновников.

2 февраля глава Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский заявил, что ЕС может отказать Украине во введении в этом году безвизового режима, если Украина не внедрит электронное декларирование доходов чиновников.