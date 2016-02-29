На "Чонгаре" ФСБ задержала 3 активистов Украинского культурного центра в Крыму

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Крым.Реалии".

"Это Михаил Батрак, Галина Балабан, а также Ирина Данилович. Сейчас они задержаны российскими силовыми органами, ФСБ. Нам неизвестно, что с ними происходит. Они ехали из Киева домой, в Крым, они живут в Симферополе", – рассказала Скрипник.

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По ее словам, основания для задержания также неизвестны, с активистами нет связи.

Официальные комментарии "силовых ведомств" Крыма, подконтрольных России, отсутствуют.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось о задержании на админгранице с Крымом активиста Украинского культурного центра Вельдара Шукурджиєва.

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