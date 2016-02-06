Россияне на админгранице с Крымом снова задержали проукраинского активиста
Российские пограничники задержали на въезде в оккупированный Россией Крыма 5 февраля проукраинского активиста Вельдара Шукурджиева.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
«Причины задержания неизвестны, он уже более часа находится на «беседе» с пограничниками и ФСБ. Шукурджиева задержали в пункте пропуска «Каланчак», – говорится в сообщении.
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Это уже не первое задержание Шукурджиева российскими спецслужбами на въезде в оккупированный Крым.
24 ноября 2015 года также на пункте пропуска «Каланчак» во время въезда на полуостров его задержали на 7 часов без объяснения причин.
Шукурджиев является одним из создателей в Крыму Украинского культурного центра. Его неоднократно задерживали российские полицейские в оккупированном Симферополе за использование украинской атрибутики.
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Официальной информации российских правоохранительных органов о задержании Вельдара Шукурждиева нет.