Глава ЕП об аннексии Крыма и убийстве Немцова: преступления, которых не должно было случиться никогда
Президент Европейского парламента Мартин Шульц назвал аннексию Крыма и убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова преступлениями, которых не должно было случиться никогда.
Об этом говорится в Twitter президента Европарламента.
"1 год с момента убийства Бориса Немцова, 2-а года с момента незаконной аннексии Крыма. Два преступления, которых не должно было случиться", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве и других городах России и мира проходят акции, посвященные памяти Немцова.
Напомним, Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года, в 23.31. В оппозиционера попало четыре пули, он скончался на месте. В этом году, как и в прошлом, в российской Госдуме депутаты нижней палаты российского парламента отказались почтить Немцова минутой молчания.