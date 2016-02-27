В центре Москвы тысячи людей вышли на Марш памяти Немцова (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, тысячи граждан начали движение по Страстному бульвару.

Собравшиеся держат в руках государственные флаги России с черными траурными лентами, а также флаги российских оппозиционных партий ПАРНАС и "Солидарность".

Кроме того, у участников акции в руках можно увидеть плакаты в черной рамке с надписями: "Борись", "Я не боюсь" и другие.

Также можно увидеть плакаты с портретами Немцова, на которых написано: "За Россию без Путина", "Свобода стоит дорого", "Наше преимущественно перед режимом — честность", "Поставить крест на воровской власти", "Свободу всем политзаключенным!", "Санкции, изоляция — следствие абсурдной политики Кремля", "Я - против аннексии Крыма", "Сила в правде, а правда за нами", "Путин — это кризис, Путин — это война".

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Во главе колонны можно увидеть несколько больших баннеров с надписями: "Россия будет свободной!".

Возглавляют колонну лидеры российской оппозиции Михаил Касьянов, Илья Яшин, Владимир Милов, Дмитрий Гудков, Владимир Кара-Мурза-младший, которые идут, держа в руках большой черный баннер с надписью красным цветом: "Убит за свободу".

Многие собравшиеся держат в руках цветы, которые намерены возложить на Большом Замоскворецком мосту, где год назад убили политика.

Маршрут проведения акции оцеплен временным металлическим ограждением, проход в это отведенное пространство осуществляется только после контроля полицейскими с помощью металлодетекторов.

Как сообщал УНИАН, акции, посвященные памяти Немцова, сегодня проходят также в других городах России и мира. В Киеве акция начнется в 15.00 возле посольства РФ.

Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 г. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова является мотив политической или религиозной ненависти.