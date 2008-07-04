Черновецкий определил приоритет на случай подорожания хлеба

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заверяет, что столичная власть заинтересована в том, чтобы решить проблемы предприятий хлебопекарной отрасли, которые оказались в тяжелом положении в связи с подорожанием компонентов для производства хлеба.

Об этом идет речь в комментарии мэра столицы, переданном УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

«Киевская власть не допустит закрытия столичных хлебозаводов из-за того, что себестоимость хлеба растет вместе с энергоносителями, ценами на пшеницу и инфляцией. Требования пекарей к Кабинету министров Украины о пересмотре механизма ценообразования абсолютно справедливы. И правительству необходимо срочно принять меры для того, чтобы хлебопекарная отрасль не стала заложником его экономических просчетов. Здесь нет никакой политики, а есть элементарная безответственность», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Несправедливо, что из-за низких зарплат с хлебокомбинатов уходят квалифицированные специалисты, а предприятия оказываются на грани прекращения производства, потому что не могут рассчитаться за муку и энергоносители», – подчеркнул Киевский городской председатель.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичная власть, не ожидая рассмотрения вопроса Кабмином, уже создала рабочую группу, в которую вошли представители Киевской госадминистрации и депутаты Киевсовета. Ее главным заданием будет поиск решений, направленных не только на то, чтобы хлебная отрасль смогла выйти из кризиса, но и на защиту малообеспеченных киевлян.

«В случае пересмотра цен на хлеб, для нас главное - чтобы не пострадали малообеспеченные киевляне. Для этого Киевская госадминистрация разработает механизмы адресной материальной помощи для обеспечения максимальной социальной защиты киевлян», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 3 июля руководство открытого акционерного общества «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО « Киевхлеб » и ОАО « Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

3 июля была создана рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба и проблем хлебопекарной отрасли, в состав которой вошли представители КГГА, депутаты Киевсовета, а также руководители хлебопекарных предприятий.

Сегодня, 4 июля, начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что повышения цен на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет. В то же время он подтвердил, что хлеб таки подорожает.