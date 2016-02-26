Порошенко одобрил учреждение представительства НАТО в Украине

Документ был подписан 22 сентября 2015 года во время визита в Украину Генерального секретаря Североатлантического Альянса Йенса Столтенберга, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Указанное Соглашение предусматривает учреждение Представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из Офиса связи НАТО и Центра информации и документации Альянса.

Новое дипломатическое учреждение и его персонал получит привилегии, иммунитеты и содействие, предоставляемые дипмиссиям согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

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"Также, согласно Соглашению, предусматривается освобождение от налогов, таможенных и других сборов, количественных ограничений деятельности в рамках проектов, которые реализуются в Украине за счет финансирования НАТО (в частности, это будет касаться ввоза и вывоза товаров, контрактов на приобретение товаров и услуг для проектов в рамках трастовых фондов, научных, образовательных и других программ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Представительство НАТО будет способствовать усилению и расширению участия Украины во всех формах сотрудничества, согласованных между Украиной и Альянсом, в том числе предоставления совещательной помощи.