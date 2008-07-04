Тимошенко раскрыла «молочный» сговор

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что низкие закупочные цены на молоко являются результатом сговора предприятий, которые приобретают этот продукт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе рабочей поездки в Николаевскую область.

«Безусловно, это монопольные сговоры тех, кто скупает сегодня у селян молоко. И как следствие, селянам сейчас лучше крупный рогатый скот, который дает молоко, забивать на мясо и забыть о молоке. Так быть не должно», - сказала премьер.

Напомним, в настоящее время Антимонопольный комитет проверяет ситуацию на рынке молока. В ряде регионов Украины молокоперерабатывающие предприятия оштрафованы за антиконкурентные действия, приведшие к снижению закупочных цен на этот продукт.