Ющенко едет открывать пограничную заставу на о. Змеиный

4 июля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в рамках рабочей поездки в Одесскую область посетит остров Змеиный.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, глава государства примет участие в торжественном открытии нового городка пограничной заставы „Остров Змеиный”.

Сегодня на острове, кроме пограничников, работают сотрудники Госгидрографии, Украинского геологоразведочного института, Укрпочты, строительных организаций (всего около 90 человек). В поселке Белое функционируют банковское и почтовое отделения, есть медицинский пункт, музей и магазин. Там созданы необходимые запасы продовольствия и материальных средств, настроена система их снабжения.

Во время обустройства пограничного городка судном „Касатка” было доставлено на остров около 2,5 тысяч тонн стройматериалов и оборудования. В итоге пограничники получили современный офис оборудованный средствами телефонной, спутниковой и радиосвязи, четырехквартирный жилой дом, прачечную, продовольственный и вещевой склады, теплицу, спортивную, ритуальную площадку и баню.

На заставе установлены основные и резервные дизельные генераторы, резервуары для хранения воды и оборудование биологической очистки стоковых вод.

Как сообщал УНИАН, завтра Президент будет находиться с рабочей поездкой в Одесской области, где посетит 28-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.