Тимошенко, Яценюк и оба Кириленко на Совете коалиции (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, Председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк, координатор коалиции депутатских фракций в ВР, лидер фракции БЮТ Иван Кириленко и лидер фракции "НУ-НС" Вячеслав Кириленко на заседании совета коалиции в Киеве, 3 июля 2008 г.

Тимошенко подчеркнула, что принятие изменений в бюджет «будет прекрасным тестом на то, кто служит своим собственным амбициям и борется за власть ценой разрушения жизни страны, а кто действительно служит народу независимо от того, во власти он или в оппозиции». Также Тимошенко отметила, что правительство и фракция БЮТ сделают все для информирования населения о том, как политические силы голосовали за проекты изменений в бюджет.

Говоря об изменениях в бюджет, премьер-министр заявила, что в первом полугодии «Украина живет с профицитом бюджета».

Фото УНИАН