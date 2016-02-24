Порошенко в который раз заявил о риске возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе
Перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на востоке "четко просматривается на наших радарах".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выпуска слушателей Национального университета обороны им. Ивана Черняховского.
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"Даже при оптимистическом сценарии на Донбассе, даже при длительном перемирии, которое перешло в политическое урегулирование и в прочный мир, военная угроза с востока останется актуальной и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе", - отметил глава государства.
"Перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на востоке в связи с систематическим нарушением агрессором, Российской Федерацией, своих обязательств, взятых в Минске, четко просматривается на наших радарах", - подчеркнул Порошенко.
Ранее президент заявлял, что риск открытого военного конфликта с РФ сейчас выше, чем в прошлом году. По его словам, Кремль много инвестирует в подготовку к войне. "Угроза открытой войны сейчас выше, чем в прошлом году. Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей. Наоборот, мы видим 8 тыс. российских военных и российских командиров на Донбассе. Непосредственно на границе находятся новые военные части РФ, которые постоянно проходят обучение", - сказал Порошенко.