Порошенко в который раз заявил о риске возобновления полномасштабных боевых действий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выпуска слушателей Национального университета обороны им. Ивана Черняховского.

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"Даже при оптимистическом сценарии на Донбассе, даже при длительном перемирии, которое перешло в политическое урегулирование и в прочный мир, военная угроза с востока останется актуальной и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе", - отметил глава государства.

"Перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на востоке в связи с систематическим нарушением агрессором, Российской Федерацией, своих обязательств, взятых в Минске, четко просматривается на наших радарах", - подчеркнул Порошенко.

Ранее президент заявлял, что риск открытого военного конфликта с РФ сейчас выше, чем в прошлом году. По его словам, Кремль много инвестирует в подготовку к войне. "Угроза открытой войны сейчас выше, чем в прошлом году. Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей. Наоборот, мы видим 8 тыс. российских военных и российских командиров на Донбассе. Непосредственно на границе находятся новые военные части РФ, которые постоянно проходят обучение", - сказал Порошенко.