Угроза открытой войны с Россией сейчас выше, чем в прошлом году – Порошенко

Риск открытого военного конфликта с РФ сейчас выше, чем в прошлом году. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Украины Петр Порошеко.

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"Угроза открытой войны сейчас выше, чем в прошлом году. Россия не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей. Напротив: мы видим 8000 российских военных и российских командиров на Донбассе. Непосредственно на границе располагаются новые воинские части РФ, постоянно проходят учения", - сказал Порошенко.

"Россия инвестирует значительные средства в подготовку к войне, и мы не получаем никаких этому объяснений", - добавил президент.

Как сообщалось Петр Порошенко положительно оценил результаты переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине 1 февраля 2016 года. тогда обе стороны подтвердили общность видения по имплементации Минских договоренностей и продлении санкций.