Москаль обжаловал решение суда относительно гражданства Жвании

Народный депутат Украины Геннадий МОСКАЛЬ, который представлял интересы Давида ЖВАНИИ в Апелляционном суде Киева, подал в Верховный суд Украины кассационную жалобу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона”, в жалобе Г.МОСКАЛЬ просит ВСУ “принять постановление об отмене решения Апелляционного суда г. Киева и оставить в силе судебное решение Радянского районного суда г. Киева от 30 сентября 1999 года об установлении факта непрерывного проживания Д.ЖВАНИИ на территории Украины с 1991 года”. Также Г.МОСКАЛЬ просит “отменить постановление Апелляционного суда г. Киева о продлении срока апелляционного обжалования жалобы Генеральной прокуратуры Украины в деле № 2-3919-а/99 по заявлению Д.ЖВАНИИ”, а также “принять постановление об остановке действия решения Апелляционного суда г. Киева от 02 июля 2008 года в деле № 2-3919-а/99 до рассмотрения кассационной жалобы в Верховном суде Украины”.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО обратился в Святошинский райсуд Киева с заявлением об отмене решений, позволивших народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.

11 июня Святошинский райсуд удовлетворил просьбу А.МЕДВЕДЬКО об отзыве из этого суда его заявления о пересмотре решения Радянского райсуда столицы от 10 сентября 1999 года, которым было подтверждено проживание в Украине с 1991 года Д.ЖВАНИИ.

18 июня в пресс-службе Апелляционного суда столицы сообщили, что суд своим постановлением обновил Генеральной прокуратуре Украины сроки на апелляционное обжалование решения Радянского районного суда города Киева от 30 сентября 1999 года, на основании которого народный депутат Д.ЖВАНИЯ получил гражданство Украины.

2 июля с.г. Апелляционный суд города Киева постановил частично удовлетворить апелляционную жалобу заместителя генерального прокурора Украины в деле о гражданстве народного депутата Украины Д.ЖВАНИИ. Согласно постановлению, решение Радянского районного суда г. Киева от 1999 года отменено и дело направленно в Святошинский районный суд г. Киева на новое рассмотрение.