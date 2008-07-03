Кириленко понимает, почему взволнована оппозиция

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО сомневается, что последняя пленарная неделя в Верховной Раде будет спокойной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Совета коалиции.

В.КИРИЛЕНКО заметил: «Я далек от мысли, что последняя пленарная неделя будет спокойной, поскольку знаю, что оппозиция взволнована тем, что демократическая коалиция продолжает свое существование».

По его словам, коалиция не будет считаться с этими «политическими волнениями».

При этом В.КИРИЛЕНКО добавил, что коалиция готова учитывать все предложения оппозиции, в частности, и к проекту изменений в госбюджет на 2008 год.

По его словам, было бы целесообразно, чтобы правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Украины для рассмотрения на последней пленарной неделе проект Налогового кодекса, а также ряд «земельных законопроектов».

Как известно, согласно календарному плану ВР, последняя неделя работы народных депутатов во время второй сессии в пленарном режиме предусмотрена с 8 по 11 июля.