В БЮТ просят Януковича поставить точку в деле Кернеса

Фракция БЮТ требует отставки секретаря Харьковского горсовета Геннадия КЕРНЕСА.

Как передает корреспондент УНИАН, с предложением внести в повестку дня вопрос отставки секретаря выступил сегодня на внеочередной сессии Харьковского горсовета руководитель фракции БЮТ Сергей СЕМОЧКИН.

Он обратился к депутатам, в частности представителям Партии регионов, с просьбой поддержать предложение бютовцев, потому что не верит, что все “занимаются хищением бюджетных средств”.

«Мы глубоко убеждены, что господин КЕРНЕС позорит депутатский корпус, городской совет и харьковчан», - заявил С.СЕМОЧКИН. По его словам, «весь мир сегодня обсуждает одну проблему – так называемый пинок (удар Г.КЕРНЕСОМ ногой руководителя фракции «Наша Украина» Андрея РУДЕНКО – УНИАН)». Ситуация, происходящая в Харькове, особенно в этом зале, считает бютовец, «давно напоминает криминальную хронику».

С.СЕМОЧКИН выразил надежду, что депутаты от фракции Партии регионов разделяют позицию бютовцев. При этом он заявил, что фракция БЮТ поддержит кандидатуру «любого адекватного представителя Партии регионов».

В то же время С.СЕМОЧКИН с трибуны сессии обратился к народным депутатам Украины – представителям ПР с просьбой способствовать нормальному выходу из ситуации.

Он также попросил лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА «поставить точку» в вопросе с Г.КЕРНЕСОМ.