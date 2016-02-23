Бывший глава Совмина Крыма прокомментировал свои действия во время оккупации: "действовал по уставу, не изменяя присяге"
Бывший председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев считает, что в период аннексии полуострова Россией в 2014 году он "действовал по уставу, не изменяя присяге".
Так он прокомментировал свои действия в период захвата административных зданий в Крыму в феврале 2014 года, передает "Крым.Реалии".
"Хочу однозначно заявить, что в той ситуации как человек, который всю жизнь проносил погоны, действовал по уставу с четким соблюдением законов, не изменяя присяге, в том числе государственного служащего Украины", – сказал Могилев.
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По его словам, после захвата здания Совмина Крыма он доложил об обстановке в Киев.
"Только здание Совмина захватили, вступил в переговоры с захватчиками, оценил обстановку, доложил Киеву, сообщив, что действует высокопрофессиональный военный спецназ, – это мне стало понятно из экипировки и тактики действий", - утверждает Могилев.
Также он отметил, что на следующий день был снят начальник крымской милиции Валерий Радченко, назначен новый руководитель. "Эти несвоевременные кадровые игрища были точно не в пользу Украины", – заявил Могилев.
Напомним, Верховная Рада Крыма на внеочередной сессии 27 февраля 2014 года выразила недоверие Совету министров автономии, который тогда возглавлял Анатолий Могилев.