В Верховную Раду проходят 7 партий - опрос КМИС

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного до голосования парламента относительно отставки правительства.

Самую высокую поддержку среди взрослого населения территорий, которые сейчас контролируются властями Украины, имеют "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (6,9% от всех опрошенных), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (6,3%) и "Оппозиционный блок" (5,9%). Несколько меньшую поддержку имеют "Самопомич" (4,9%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,5%). Также имеют высокие шансы попасть в парламент Всеукраинское объединение "Свобода" (2,6%) и "Громадянская позиция" (2,2%). Не определились с ответом 24,7%, не намерены голосовать 26,4%.

Если бы те, кто не определился за кого голосовать и те, кто хочет голосовать против всех, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 41% всех избирателей.

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В свою очередь среди тех, кто определился, рейтинги политсил распределились следующим образом: БПП "Солидарность" - 16,6%, "Батькивщина" - 15,1%, "Оппозиционный блок" - 14,2%, "Самопомич" - 11,8%, Радикальная партия - 10,3%, "Свобода" - 6,2%, "Громадянская позиция" - 5,3%.

Не преодолевают 5%-ный барьер, по данным опроса, следующие опции: УКРОП - 3,9%, "Рух за очищение" Михаила Саакашвили - 3,6%, "Национальный рух Дмитрия Яроша" - 2,9%, "Народный фронт" - 2,5%, "Видродження" - 1%, "Сильная Украина" - 1%, "Правый сектор" - 0,9%, Аграрная партия Украины - 0,9%, "Новая держава" - 0,8%, Партия простых людей - 0,6%, "Сила Людей" - 0,6%, "Наш Край" - 0,5%, "Народный контроль" - 0,4%, другие партии - 1,2%.

Опрос проводился 5-16 февраля методом личного интервью, всего опрошено 2020 респондентов в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по репрезентативной выборке. В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролирующихся властями Украины, в Донецкой области исследование проводилось и на территориях, которые контролируются, и на территориях, временно не контролирующихся властями Украины.

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Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1%.

Опрос проводился до отчета Кабинета министров 16 февраля и до событий, связанных с голосования по отставке правительства и выхода из коалиции "Батькивщины" и "Самопомочи". Как отмечает КМИС, эти события могли повлиять на рейтинги партий, поэтому реальный текущий рейтинг партий может несколько отличаться от рейтинга партий, рассчитанного по итогам опроса.