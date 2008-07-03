Немыря думает, что Украина может уломать Польшу и Чехию

Вице-премьер-министр по европейской и международной интеграции Украины Григорий НЕМЫРЯ считает, что Украина может предоставить свои аргументы Польше и Чехии, чтобы убедить их ратифицировать Лиссабонское соглашение ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе.

“Нет” Ирландии – это замедление очень важных институционных изменений”, - сказал Г.НЕМЫРЯ, отметив, что в случае, если Лиссабонское соглашение не будет ратифицировано, Украина будет иметь меньше возможностей ожидать быстрого присоединение к Евросоюзу.

В связи с этим вице-премьер выразил убеждение в том, что на сегодня единственным выходом из проблемы этого ирландского “нет” является продолжение процесса ратификации Лиссабонского соглашения во всех других странах-членах ЕС.

При этом Г.НЕМЫРЯ заметил, что на сегодня существуют определенные проблемы, в частности, в Польше, Президент которой отказался подписывать принятый парламентом закон о ратификации Лиссабонского соглашения, а также в Чехии, Президент которой ожидает решение Конституционного суда относительно того, не противоречит ли Лиссабонское соглашение законодательству страны.

Говоря о позиции Польши, Г.НЕМЫРЯ отметил, что в этом случае “имеем ситуацию, когда по внутренним причинам солидарный голос Польши разделен”.

При этом, по словам вице-премьера, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО имеет очень хорошие отношения со своим польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ, а премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО – со своим польским коллегой Дональдом ТУСКОМ.

По словам вице-премьера, украинские политики могли бы обратить внимание польских коллег на то, что Польша всегда была адвокатом вступления Украины в Евросоюз.

Говоря о позиции Президента Чехии, Г.НЕМЫРЯ отметил, что Украина также могла бы приложить свои усилия для убеждения лидеров Чехии в необходимости ратифицировать Лиссабонское соглашение ЕС, хотя Чехия никогда не была таким существенным адвокатом украинского членства в ЕС, как Польша.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Президент Польши Л.КАЧИНСКИЙ отказался подписывать закон о ратификации Лиссабонского соглашения ЕС, отметив, что считает это бессмысленным после того, как большая часть жителей Ирландии не референдуме в середине июня не поддержала настоящий документ.

Лиссабонское соглашение было подписано лидерами ЕС 13 декабря 2007 года в Лиссабоне и предусматривает институционную реформу в Евросоюзе.