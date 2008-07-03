Украинская таможня работает не по закону, а по письму Тимошенко

Вице-премьер-министр по европейской и международной интеграции Украины Григорий НЕМЫРЯ отмечает, что Европейский Союз обеспокоен невнесением Украиной изменений в таможенные тарифы, согласно договоренностям о вступлении во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе.

“Существует успокоение судьбой изменений к закону о таможенном тарифе”, - сказал вице-премьер.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что, несмотря на то, что Украина присоединилась к ВТО еще 16 мая этого года, изменения к закону так и не были внесены. В то же время, по словам вице-премьера, новые пошлины действуют в соответствии с договоренностями, поскольку по этому поводу существует соответствующее письмо премьер-министра Украины.

Отвечая на вопрос УНИАН, не является ли регулирование процесса снятия пошлин с помощью письма премьер-министра нарушением законодательства Украины, Г.НЕМЫРЯ заметил, что фактически Украина уже одобрила эти изменения, ратифицировав Соглашение о вступлении в ВТО со всеми дополнениями.

В то же время, добавил он, украинское законодательство требует вносить специальные изменения в таможенный тариф.