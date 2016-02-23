Порошенко скоординировал дальнейшие действия с главами МИД Германии и Франции накануне встречи "нормандской четверки"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что президент поздравил Жан-Марка Эро с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Франции и выразил удовлетворение тем, что свой первый зарубежный визит он совершил именно в Украину.

Читайте такжеПорошенко подчеркивает важность сохранения санкций против РФ для выполнения Минских соглашений

«Собеседники скоординировали дальнейшие действия накануне встречи министров иностранных дел «нормандской четверки», которая состоится в Париже 3 марта», - говорится в сообщении.

Глава государства высоко оценил помощь со стороны ЕС во внедрении реформ в Украине.

Читайте такжеПорошенко обсудил с главами МИД Германии и Франции возможность размещения на Донбассе международной миссии безопасности