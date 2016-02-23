Порошенко скоординировал дальнейшие действия с главами МИД Германии и Франции накануне встречи "нормандской четверки"
Президент Украины Петр Порошенко скоординировал дальнейшие действия с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Марком Эро и Франком-Вальтером Штайнмайером накануне встречи глав МИД «нормандской четверки», которая состоится в Париже 3 марта.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что президент поздравил Жан-Марка Эро с назначением на должность главы внешнеполитического ведомства Франции и выразил удовлетворение тем, что свой первый зарубежный визит он совершил именно в Украину.
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«Собеседники скоординировали дальнейшие действия накануне встречи министров иностранных дел «нормандской четверки», которая состоится в Париже 3 марта», - говорится в сообщении.
Глава государства высоко оценил помощь со стороны ЕС во внедрении реформ в Украине.
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