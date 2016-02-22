В НФ заявили, что постановление об отставке премьера нарушает Конституцию и законы Украины

Проект постановления об отставке премьер-министра Арсения Яценюка, который зарегистрирован в Вреховной Раде, является сугубо политическим, не соответствует Регламенту Верховной Рады и нарушает Конституцию и законы Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель председателя регламентного комитета ВР Павел Пинзеник.

«В законе «О Кабинете Министров Украины» установлен исчерпывающий перечень оснований для отставки Кабмина. В частности, в статье 13 определено, что отставка наступает в результате: принятия Верховной Радой резолюции недоверия КМУ, отставки премьер–министра по его заявлению или в результате его смерти. Других оснований или порядка не предусмотрено ни Конституцией Украины, ни упомянутым законом», - разъяснил и.о. председателя регламентного комитета парламента.

“В Регламенте ВР тоже отсутствуют положения, которые бы регулировали вопрос отставки премьера. Проще говоря, она возможна исключительно по его заявлению. Все другие варианты не имеют никаких юридических оснований и являются исключительно элементом политической борьбы”, - подчеркнул Павел Пинзеник.