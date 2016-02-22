Выпишем убийцам счет

Помните, как все это начиналось два года назад? Многие из нас сначала тихо, затем, громче пытались достучаться до сердец и умов знакомых и родственников в России с вопросом: «Зачем вы это делаете с Украиной? Как вы будете после этого смотреть в наши глаза?». Прошедшие 24 месяца показали нашу наивность. Граждане РФ не собирались с нами общаться. А многие из них были готовы смотреть в глаза лишь убитых ими украинцев.

Хозяин Кремля нарек украинскую власть за непослушание «хунтой», а его слуги всех нас за отказ быть малороссами – фашистами

Как оказалось, их сила основывалась на простом посыле: нет цены, которую они не могут заплатить за уничтожение Украины. Кто-то из граждан соседней страны утверждает, что воюют они не с украинцами, а с ненавистными США и Западом. Но убивают тоскующие за утраченным величием Российской империи пока не «пиндосов», а наших сограждан. Поэтому для нас живущих и будущих поколений украинцев – это война путинской России с Украиной.

Мы просили малого: отстаньте от нас! Нам в лицо через прицелы смотрели прищуры «зеленых человечков» и оскал российского царя, которого верноподданные назвали «вежливым», а украинцы, грузины и сирийцы – «кровавым».

Хозяин Кремля нарек украинскую власть за непослушание «хунтой», а его слуги всех нас за отказ быть малороссами – фашистами. Россия послала в Украину своих убийц, которые поначалу выдавали себя за штатских, а затем на глазах всего мира открыто стали поливать украинскую землю из танков и градов. Сказали, что купили на барахолке. Это такой у них юмор.

Вторая годовщина войны путинской России с Украиной не может обойтись без подведения некоторых предварительных итогов. Сейчас это, конечно, уже не наивная попытка поговорить с врагом на «той стороне», а фиксация фактов для уточнения собственного отношения к изменившей ход украинской истории Великой отечественной войне.

Убежден, у каждого украинца найдется что сказать на попытки «заболтать» тему преступлений россиян против нашей страны и вернуться во времена, когда под разговоры о «дружбе» решения по Украине принимали в Кремле. Это понимание стоит периодически доносить и до далеких от украинских реалий иностранцев и новых поколений сограждан, которым важно понимать, за что сражались и умирали герои.

И если через полсотни-сотню лет кто-то из русских откликнется на наш призыв из 2014 года «убрать свои руки от Украины и заняться наведением порядка в собственном доме» и захочет поговорить о «братстве», ему предстоит ответить на ряд простых вопросов.

Я их собрал в личный счет кремлевским кровавым правителям и их рабам:

- война с Украиной без ее объявления в нарушении соглашения о гарантиях безопасности и двустороннего договора о дружбе, убийство более 10 тысяч граждан Украины, нанесение увечий десяткам тысяч, создание условий для гуманитарной катастрофы, породившей более 1,7 миллиона беженцев и приведшей к разделу миллионов семей. Последующее вранье по поводу сути гарантий безопасности нашей стране и «неучастия» военнослужащих и представителей спецслужб РФ в войне на украинской земле;

- непризнание Путиным за украинцами право на собственную государственность («русские и украинцы – это практически один народ») и Украины, как государства с установленными на август 1991 года границами;

- захват Крыма в результате спецоперации, выданной как волеизъявление населения полуострова, использование спецслужб для развязывания войны на Донбассе;

- попытка раскола Украины и создания на части территории Донбасса марионеточных режимов бандитского типа полностью подконтрольных Кремлю и финансируемых из бюджета РФ и управляемых российскими генералами, офицерами и чиновниками;

- запугивание крымчан и жителей Донбасса несуществующей угрозой украинского фашизма, подавление украинской и крымскотатарской общины как в самой России, так и в Крыму, зачистка полуострова от всего, что каким-то образом напоминает об Украине;

У каждого украинца найдется что сказать на попытки «заболтать» тему преступлений россиян против нашей страны и вернуться во времена

- направление в тюрьму смельчаков, которые осмелятся публично заявить, что Крым должен быть возвращен Украине;

- убийства, похищения, пытки украинских граждан работниками спецслужб и вооруженных сил РФ;

- массовое уничтожение военнослужащих Украины в ходе спецоперации по захвату Донбасса, расстрел украинских конвоев, двигавшихся по «зеленым коридорам», обстрелы городов Донбасса, включая Мариуполь, Краматорск, Волноваху, разрушительные штурмы Углегорска, Дебальцево и других городов Донбасса боевыми подразделениями вооруженных сил РФ, подрыв аэропорта Донецка после многомесячной осады – россияне попросили забрать трупы своих соотечественников и занесли в здание взрывчатку; обстрелы городов оккупированного Донбасса с провокационной целью показать «ужасы украинского фашизма»;

- уничтожение кадровыми военнослужащими армии Путина в небе украинского Донбасса украинских самолетов и малайзийского Боинга с почти 300 человек на борту;

- издевательства и судилища над героями Украины – Савченко, Сенцовым, Кольченко;

- завоз на территорию оккупированной части Донбасса вооружений и денег под видом гуманитарной помощи;

- систематическое разграбление промышленных мощностей Донбасса, вывоз оборудования и технической документации всех более-менее привлекательных предприятий на территорию России;

- воровство активов на миллиарды гривен в украденном Крыму, включая банки, заводы, порты, санатории, «дочку» «Нафтогаза Украины» – госпредприятие Черноморнафтогаз и две буровые «вышки Бойко», занимавшееся поиском газа на морском шельфе, воровство месторождений газа и нефти на шельфе Черного и Азовского морей;

- ведение экономической войны против Украины, практически полный запрет импорта украинской продукции вместе с запретом украинского транзита в третьи страны; системное выдавливание украинских производителей как со своего рынка, так и рынков других стран;

Прошедшие 24 месяца показали нашу наивность. Граждане РФ не собирались с нами общаться. А многие из них были готовы смотреть в глаза лишь убитых ими украинцев.

- непрекращающиеся многие годы попытки газового террора, предъявление Украине надуманных многомиллиардных претензий по контракту о закупке газа, игнорирование собственных обязательств по объемам транзита; работа по строительству обходных маршрутов транзита и «развод» европейских покупателей газа, разделившихся на сторонников и противников Северного потока-2;

- вредительство России в ходе процесса реструктуризации правительством Украины внешних долгов, судебная игра с трехмиллиардной взяткой президенту-преступнику Виктору Януковичу;

- разностороння поддержка Януковича в последние месяцы существования режима, подталкивание своего «клиента» к силовому разрешению политического кризиса в январе-феврале 2014 года, которое включало поставки вооружений для борьбы с восставшим народом на Майдане; предоставление политического убежища Януковичу и многим другим ворам из бывшей украинской власти после Революции достоинства в феврале 2014 года;

- тотальное вранье с целью манипуляции общественным сознанием в средствах массовой информации РФ о событиях в Украине. Как во времена СССР в советских сми не было ни слова правды о событиях на Западе, так в российских сми нет ни слова правды об Украине.

Путин и его слуги, разжигая пожар войны в Украине, думали создать нам проблему. К сожалению, из-за нашей слабости им это удалось. Враги не учли лишь того, что украинцы готовы учиться и делать выводы из ошибок. Возможно, традиционное для нашего политикума состояние турбулентности и непрекращающегося противоборства смазывает для внешнего наблюдателя общую картинку происходящего. Однако, глубинные перемены, совершенные войной с нашими душами и умами, рано или поздно помогут построить новую страну. Украину, а не Малороссию.

Юрий Куликов