Во время аннексии Крыма в Минобороны заявили, что у Украины "армии нет" - стенограмма заседания СНБО

Об этом говорится в стенограмме заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 февраля 2014 года о ситуации, которая сложилась в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).

Как сказано в стенограмме, тогдашний исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх заявил, что у Украины "армии нет". "Она системно уничтожалась Януковичем и его окружением под руководством российских спецслужб", - сказал Тенюх.

"Сегодня мы можем собрать со всей страны военную группировку численностью около 5 тыс. военнослужащих, способных выполнять боевую задачу. Их можем бросить в Крым, но это не решит проблему Крыма. Мы их там просто положим. А что делать с тысячами километров границы и подготовкой России к вторжению? Когда зайдут с утра со стороны Черниговской области, то к вечеру уже в Киеве будут!", - подчеркнул Тенюх.

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Он тогда сообщил, что в Черном море находится один фрегат управляемого оружия - штабной корабль "Уитли", который вышел из Стамбула. "Поэтому наличие американского фрегата управляемого ракетного оружия, если бы была договоренность и он вошел бы по договоренности в наши территориальные воды, это было бы признаком того, что мы не одни. Это может остановить Россию", - сказал Тенюх два года назад.

Он просил тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова дать разрешение на проведение масштабных военных учений, потому что "готовность большинства наших частей к выполнению боевых задач вызывает большое сомнение".

Тенюх сказал, что в целом численность украинских сил, которые могли противостоять военным силам РФ, составляла 15 тыс. человек. "15 тыс. - это полный состав военных. То есть всех, которые нам подчинены. Но - это номинальная численность", - отметил Тенюх.

Также он сказал, что "с российской стороны в Крыму, кроме сил Черноморского флота, идет постоянная переброска штурмовых подразделений вооруженных сил и спецназа ГРУ ГШ РФ. Уже сейчас боевая компонента превышает 20 тыс. человек. Но количество российских военных, боевой техники и оружия постоянно растет", - подчеркнул Тенюх.