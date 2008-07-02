Что происходит в Обелиском Славы в Ивано-Франковске?

Первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ опровергает сообщение некоторых средств массовой информации о сносе в городе Обелиска славы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом З.ФИТЕЛЬ сообщил сегодня в интервью журналистам.

По его словам «о сносе Обелиска славы на Пивничном бульваре в Ивано-Франковске речь не идет».

«Речь идет о том, что памятник разрушается, осыпается, и что на его ремонт, в соответствии со сметой, нужно 1 млн. 200 тыс. грн. – отметил первый заместитель мэра. - Речь идет о безопасности людей и о том, что легче разобрать этот на сегодняшний день потенциально опасный обелиск и установить новый, меньше по размерам, скромнее».

По словам З.ФИТЕЛЯ, руководству местного «Спецкомбината», на балансе которого находится Обелиск славы, поручено совместно общественными организациями изучить вопрос целесообразности ремонта обелиска или установление на его месте памятного знака.

В то же время З.ФИТЕЛЬ подтвердил информацию, что против этого не возражают ни российская община в Ивано-Франковске, ни российский консул во Львове, который недавно приезжал в Ивано-Франковск и с которым по этому поводу имели встречу ответственные чиновники и должностные лица “Спецкомбината”.

Справка УНИАН. Обелиск славы на Пивничном бульваре в городе Ивано-Франковск установлен в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.