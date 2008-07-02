Симоненко и Литвин оставили усилия Яценюка без ответа

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил нормализовать работу парламента, однако представители фракций Коммунистической партии и Блока Литвина не выразили четкой позиции относительно того, будут ли они участвовать в голосовании за предложенные спикером документы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на встрече председателя ВР с лидером фракции КПУ Петром СИМОНЕНКО и представителем фракции Блока Литвина Юрием ЛИТВИНЫМ.

После встречи А.ЯЦЕНЮК отметил, что он предложил «компромиссное расписание, прагматичную повестку дня» на следующую пленарную неделю. По его словам, в частности, во вторник предлагается рассмотреть законопроект о внесении изменений в Госбюджет Украины на 2008 год и Государственную программу социально-экономического развития. При этом председатель ВР выразил убеждение, что рассмотрение изменений к проекту бюджета на текущий год должно было бы объединить политические силы, поскольку «это бюджет не коалиции или оппозиции, а бюджет государства».

Он также предложил в четверг рассмотреть законопроекты, которые являются «критическими для правительства, и которые не имеют никакой политической окраски». Кроме того, А.ЯЦЕНЮК предложил в пятницу заслушать отчет правительства о выполнении бюджета за 2007 год, а также информацию Кабмина об основных направлениях бюджетной политики на 2008 год.

В свою очередь, П.СИМОНЕНКО отметил, что фракция КПУ «настроена на конструктивную работу». При этом он подчеркнул, что необходимо «стабилизировать законодательный процесс».

В то же время, по словам П.СИМОНЕНКО, работа ВР зависит от коалиции. Он напомнил, что именно ее представители блокируют трибуну парламента для того, чтобы не дать возможность оппозиции использовать трибуну «для публичной политики, чтобы народ знал, какие политические силы и чьи интересы отстаивают».

Представитель Блока Литвина Ю.ЛИТВИН обратился к председателю ВР с просьбой раздать народным депутатам проект изменений к бюджету на 2008 год заблаговременно, а не в день голосования. А.ЯЦЕНЮК пообещал, что это будет сделано, и на следующей пленарной неделе проект изменений к бюджету будет рассмотрен в первом и во втором чтении.