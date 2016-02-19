Атаковавший Яценюка нардеп Барна подтвердил свое возвращение в БПП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью журналистам.

Барна сказал: "Фракция приняла решение, которым отменила свое предыдущее решение от 11 декабря, которым меня исключили из фракции".

На вопрос, счастлив ли он от этого, Барна ответил: "Я буду счастлив от того, когда Украина будет процветать и это начнется с того, что правительство Яценюка уйдет в отставку".

Барна подчеркнул, что возвращение его во фракцию позволит влиять на решения. "Вопрос в том, что если я буду в коалиции, в команде, то только для того, чтобы скрутить Яценюку шею", - сказал он.

По словам депутата, не может быть во главе правительства Арсений Яценюк, уровень доверия к которому в обществе "ниже плинтуса".

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Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2015 года во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Барна подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барне подбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барну из своего состава.

26 января первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий объявил об исключении Барны из состава фракции “БПП”.