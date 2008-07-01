Украина возлагает значительные надежды на Францию

Украина возлагает значительные надежды на председательство Франции в ЕС, которое началось с 1 июля.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно начала председательства Франции в ЕС.

«Украина возлагает значительные надежды на потенциал, опыт и креативность Французского председательства, которое способно оказать решающее влияние на решение ситуации вокруг ратификации Лиссабонского договора о реформе ЕС», - отмечается в комментарии.

Украина надеется, что результатом председательства Французской Республики в ЕС на протяжении второй половины 2008 года станет формирование консенсусной позиции государств-членов ЕС относительно дальнейших институционных преобразований в ЕС, а также закрепление по результатам саммита Украина – ЕС (9 сентября 2008 года, г. Эвиан, Франция) ряда важных достижений в контексте необратимого движения Украины в ЕС и устранения препятствий на пути пересечения гражданами Украины границ Европы.

«Мы рассматриваем текущее состояние и перспективы развития отношений Украина – ЕС как выдающийся вызов для Французского председательства. Это касается, прежде всего, необходимости достижения значительного прогресса на переговорах между Украиной и ЕС относительно нового усиленного соглашения, что требует принятия ряда решений политического характера», - говорится в комментарии.

В МИД Украины отмечают, что Украина высоко оценивает ключевые приоритеты развития ЕС, определенные будущим Французским председательством, с точки зрения их потенциального влияния на дальнейшую эволюцию как самого ЕС, так и его отношений с третьими странами. В Украине считают, что такие инициативы как развитие “Европы обороны”, общих энергетической, миграционной и сельскохозяйственной политик являются стратегическими направлениями функционирования ЕС, требующими первоочередного внимания.