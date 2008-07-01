В Израиль без виз уже весной?

Ряд народных депутатов Украины и члены Кнессета Израиля оптимистично оценивают перспективы введения безвизового режима между Украиной и Израилем и видят возможность предпринятие такого шага на протяжении ближайшего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на встрече делегаций Верховной Рады Украины и Кнессета Израиля.

В частности, руководитель украинской делегации, председатель межпарламентской группы Украина-Израиль Александр ФЕЛЬДМАН считает, что этот вопрос может быть решен уже осенью.

Сопредседатель группы Украина-Израиль, депутат Кнессета Михаил НУДЕЛЬМАН прогнозирует, что безвизовый режим удастся внедрить за 9-10 месяцев.

Депутат Кнессета Зеев ЭЛКИН выразил мнение, что в парламентах обеих стран удастся быстро собрать мощное парламентское лобби для решения данного вопроса.

Депутаты обеих стран как на позитивный пример ссылаются на введение безвизового режима между Россией и Израилем.

При этом главной проблемой на пути к безвизовому режиму между Украиной и Израилем А.ФЕЛЬДМАН считает нерешенность проблемы пенсионного обеспечения выходцев из Украины в Израиле.

В комментарии УНИАН А.ФЕЛЬДМАН объяснил, что речь идет о 32 тысячах лиц, в первую очередь о гарантийном пенсионном обеспечении тем, кто выехал из Украины после 1992 года. Следующим шагом будет решение данного вопроса для тех, кто выехал в Израиль до 1992 года.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, фактически все проблемные вопросы в сфере разработки законодательных документов решены и проект Украина-Израиль соглашения подготовлен, стоит только вопрос политической стабильности, когда парламент сможет без промедлений принимать необходимые законы.

В свою очередь народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ прогнозирует, что решение пенсионной проблемы не будет чрезмерной нагрузкой для госбюджета.

Кроме того, А.ФЕЛЬДМАН заметил, что это скорее вопрос не денег, а морали. «Наши бывшие граждане не должны быть для нас бывшими», - сказал он.

З.ЭЛКИН в комментарии УНИАН также сообщил, что не видит проблем со стороны израильского правительства, в частности Министерства внутренней безопасности. «Мы не испытываем чрезмерного страха относительно нелегальной миграции. Когда будет пройден первый этап, то есть, решена пенсионная проблема, мы гарантируем мощное парламентское давление в Кнессете для максимально быстрого внедрения безвизового режима", - сказал он.

Украинская парламентская делегация находится в Израиле второй день. Накануне она имела встречу с Президентом Израиля Шимоном ПЕРЕСОМ, который во время этой встречи назвал развитие украинско-израильских отношений "очень поразительными". При этом А.ФЕЛЬДМАН заверил, что это не просто дружеский визит, и украинские депутаты сделают все возможное для того, чтобы каждый из 400 тысяч выходцев из Украины в Израиле чувствовал гордость за Украину.

В состав украинской делегации входят представители БЮТ, Партии регионов и Блока Литвина.