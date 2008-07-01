В Единый Центр вступил губернатор

На протяжении последних дней в политическую партии “Единый Центр” вступили ряд известных и влиятельных политиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в частности в “Единый Центр” вошли экс-председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины Людмила ДЕНИСЮК, председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ, советник Президента Украины Владимир БОНДАРЬ и народный депутат Василий ПЕТЕВКА.

Так, Л.ДЕНИСЮК уверена, что “Единый Центр” является “прагматичной, правдивой, реалистичной и духовно обогащенной политической силой”.

“Я рада, что Партия промышленников и предпринимателей Украины войдет в эту силу, и будет представлять интересы всех слоев украинского населения. Эти вопросы на сегодняшний день одинаковы и на Востоке, и на Западе Украины», - отметила она.

В свою очередь, В.БОНДАРЬ отметил, что «пришло время партии прагматиков, цель и задачи которой будут разделять влиятельные представители промышленности, бизнеса, аграрного сектора, лидеры городов и регионов»

Он добавил, что новая политическая сила должна сосредоточиться, в первую очередь, на экономической составляющей развития Украины, реализовать уже давно необходимые реформы в области налогообложения, межбюджетных отношений центра и регионов.

Также В.БОНДАРЬ, заметил, что он вступил в партию потому, что “Единый Центр” предлагает конкретный путь объединения.

«Общество устало от взаимных обвинений, от поиска крайних, от лишней политической экспрессии. Мне импонируют политики, которые занимаются реальным делом, а не пустыми разговорами. Которые четко берутся за свою работу, зная, что они делают, и в конечном итоге, получают конкретный результат. Я хочу работать именно с такими людьми», - отметил В.БОНДАРЬ.

Кроме того, В.ПЕТЕВКА заявил: «Прагматизм и правда – главный идеологический стержень “Единого Центра”. Это принципы, которые я разделяю и готов отстаивать. Эти принципы необходимы стране. Поэтому я искренне верю в успех “Единого Центра”.