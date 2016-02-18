В МИД рассказали, как Лавров проигнорировал вопрос деоккупации Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Совета экспортеров в Киеве.

"Естественно, я поднимал этот вопрос (деоккупации Крыма - УНИАН), но Лавров сделал вид, что не реагирует на него. Я собираюсь его поднять на следующем заседании уже в полноценном, полномасштабном "нормандском формате". … Даты пока еще нет, но пока мы планируем начало марта в Париже, если французская сторона нас пригласит", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Мюнхене состоялась встреча глав МИД Украины, РФ и Германии.

После встречи Климкин заявил, что переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Украине стали подготовительными для проведения полноформатных переговоров, а поэтому не завершились конкретными результатами. Он пояснил, что эти переговоры стали «подготовительными» из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (как известно, глава МИД Франция Лоран Фабиус на днях подал в отставку).