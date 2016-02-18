В МИД рассказали, как Лавров проигнорировал вопрос деоккупации Крыма
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече глав МИД стран "нормандской четверки" 13 февраля проигнорировал вопрос деоккупации Крыма, который будет поднят на встрече в полноценном "нормандском формате" в начале марта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания Совета экспортеров в Киеве.
"Естественно, я поднимал этот вопрос (деоккупации Крыма - УНИАН), но Лавров сделал вид, что не реагирует на него. Я собираюсь его поднять на следующем заседании уже в полноценном, полномасштабном "нормандском формате". … Даты пока еще нет, но пока мы планируем начало марта в Париже, если французская сторона нас пригласит", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, 13 февраля в Мюнхене состоялась встреча глав МИД Украины, РФ и Германии.
После встречи Климкин заявил, что переговоры в «нормандском формате» об урегулировании ситуации в Украине стали подготовительными для проведения полноформатных переговоров, а поэтому не завершились конкретными результатами. Он пояснил, что эти переговоры стали «подготовительными» из-за отсутствия действующего министра иностранных дел Франции (как известно, глава МИД Франция Лоран Фабиус на днях подал в отставку).