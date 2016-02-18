ЕС призвал политических лидеров Украины сконцентрироваться на реформах

Об этом сказала собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич.

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По ее словам, "Евросоюз внимательно следит за развитием событий в рамках заседаний Верховной Рады на этой неделе. В этот критический момент важно, чтобы политические лидеры страны сосредоточили внимание на важной работе в направлении реформ".

"Нынешний кризис - это возможность повысить качество работы и убедить граждан, что лидеры Украины способны принять вызов системной трансформации, чего два года назад требовал народ". "Интерес широкой общественности должен мотивировать всех, чтобы ускорить темпы реформ и показать новое качество служения интересам страны", - отметила пресс-секретарь Могерини.

Как сказала Косьянчич, внимание ЕС направлено на реформы в соответствии с Соглашением об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли; верховенством права, борьбой с коррупцией и демократической подотчетностью. "Украинская власть в последние месяцы провела значительную работу, чтобы продвигать повестку дня реформ, которая требует дальнейшего развития. Поэтому важно, чтобы эта работа продолжалась и давала результаты на благо украинского народа", - подчеркнула она.

По словам Косьянчич, благодаря "гораздо большей прозрачности, открытости всех институтов, децентрализации, дерегулированию, обобщению государственных закупок, реформе полиции, эффективному использованию всех институтов и правовых инструментов с целью искоренения коррупции мы видим новое качество демократии".

Как подчеркнула Косьянчич, "необходимы более решительные действия против олигархического влияния на политические структуры и эффективные действия против монополий, дальнейшее расширение прав и возможностей местного самоуправления, реформа государственного управления, в том числе налоговой службы".

По ее словам, важно эффективно использовать углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли с ЕС и работать над уничтожением технических барьеров в торговле, лучше использовать международную помощь, особенно в таких ключевых областях, как энергоэффективность, государственный контроль за границами, развитие инфраструктуры, здравоохранение, социальная сфера.

"Евросоюз готов продолжать оказывать значительную финансовую и техническую поддержку для усилий, направленных на реформы в Украине, что должно привести к системной трансформации и полному использованию украинского национального потенциала, укрепляя тем самым способность страны защищать свой суверенитет", - отметила пресс-секретарь Могерини.