ПР не отступит от принципов, а их реализация - уже вопрос компромисса

Фракция Партии регионов будет выступать за предварительное рассмотрение изменений к Конституции в случае, если будет поддержка более 300 народных депутатов Украины законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Александр ЛАВРИНОВИЧ, представляя проект изменений к Конституции, подготовленный Партией регионов.

По его словам, «если будет более 300 голосов, то мы будем форсировать по скорости рассмотрение этого законопроекта, чтобы в начале следующей сессии рассмотреть его».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что это будет возможно лишь после того, как на этой сессии будет предварительно рассмотрен и включен в повестку дня сессии законопроект, а также передан на рассмотрение Конституционного Суда Украины.

По его словам, лишь при таком условии в начале следующей сессии возможно голосование относительно данного законопроекта. А.ЛАВРИНОВИЧ опроверг информацию, что существует переговорная группа с фракцией БЮТ относительно проекта изменений к Конституции. Он подчеркнул, что фракция Партии регионов имела «отдельные контакты и консультации с народными депутатами Украины из всех фракций, в том числе фракции БЮТ».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что Партия регионов будет «неуклонно стоять на своих принципах», но что касается их реализации, «то это, конечно, предмет для дискуссий, для компромиссов». Он не исключает, что какие-то из принципиальных позиций могут быть перенесены «на рассмотрение в будущем».

В то же время народный депутат Украины (фракция ПР) Елена ЛУКАШ напомнила, что вопросы, которые содержатся в разделах 1, 3 и 13 Конституции Украины, в частности это касается внеблокового статуса и русского языка, должны обязательно быть рассмотрены на референдуме Украины. Она подчеркнула, что у Партии регионов есть все основания инициировать процесс проведения всеукраинского референдума по этим вопросам. Е.ЛУКАШ отметила, что Партия регионов рассчитывает в данных вопросах не только на 300 голосов народных депутатов Украины, но и на поддержку населения.

А.ЛАВРИНОВИЧ, отвечая на вопрос журналистов, что Партия регионов вряд ли сможет получить поддержку 300 народных депутатов, в том числе из БЮТ, относительно внеблокового статуса и предоставления русскому языку статуса государственного, отметил: «я лично внимательно слежу по программным заявлениям и за позициями, не нашел категоричности в позициях БЮТ как относительно недопущения внеблокового статуса, так и относительно второго государственного языка”.

В то же время Е.ЛУКАШ выразила убеждение, что фракции в ВР поддержат изменения к Конституции Украины в части децентрализации власти, поскольку с этими лозунгами все шли на прошлые парламентские выборы.