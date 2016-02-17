После провальной попытки снять с должности премьера Украина оказалась в политическом тупике - Bloomberg

Об этом пишут Дарина Краснолуцкая и Катерина Чурсина в статье "После провальной попытки снять с должности премьер-министра, в Украине назревает политическое противостояние", опубликованной Bloomberg.

Результат может усугубить политический тупик, который ставит под угрозу экономику и миллиарды долларов иностранной помощи. Попытку снять с должности Яценюка нельзя повторить в течение текущей парламентской сессии, которая закончится в июле. Хотя голосование провалилось, оно "показало, что у этого правительства уже нет поддержки парламента, оно не сможет выполнять законы", - сказал Юрий Луценко, глава фракции Порошенко.

Украинцы и иностранные покровители страны теряют терпение из-за задержек в борьбе с коррупцией и модернизацией экономики, на фоне рецессии и пророссийского мятежа, который унес жизни 9000 человек. В этом месяце два чиновника высшего ранга ушли в отставку, заявив о коррупции внутри правящей коалиции. Президент и его команда пришли к власти после народного восстания и обещали европейский уровень прозрачности в бывшей советской республике после десятилетий беспорядка. Теперь они также должны бороться с усугублением конфликта внутри правительства.

"Учитывая низкие результаты, мы все еще видим значительные риски для политической истории Украины", - сообщил Дмитрий Полевой, главный экономист по России и СНГ в ING Groep NV (Москва).

"Процесс явно нуждается в организации, чтобы страна могла возобновить приток внешнего финансирования от МВФ и других официальных кредиторов. Это необходимо для устойчивого восстановления экономики и общей финансовой стабильности", - добавил он.

Ранее Порошенко призывал к "полной перезагрузке правительства", чтобы положить конец политической нестабильности, и настаивал на формировании технократического кабинета. Это стремление снять с должности 41-летнего Яценюка провалилось, когда вотум недоверия в соавторстве с Луценко получил 194 голоса из 226 необходимых. Спикер Гройсман закрыл заседание сразу после голосования. Такой результат означает, что риск досрочных выборов был предотвращен.

Украинские государственные облигации сократили потери после комментариев Порошенко. Он предложил генеральному прокурору Виктору Шокину уволиться. Шокин в тот же день подал в отставку, написал в Twitter Мустафа Найем, член президентской партии. Доходы по кредитам, которые необходимо погасить до 2019 года, выросли на 25 базисных пунктов до 11.13%, после того, как ранее резко поднялись до 11,65%.

Эффективность резко увеличилась на прошлой неделе, когда управляющий директор МВФ Кристин Лагард предупредила о том, что помощь государству может быть приостановлена из-за политической борьбы. Выплаты на сумму $ 1,7 млрд от вашингтонского кредитора были отложены с прошлого года, что задерживает и другую двустороннюю помощь.

Усугубление политического кризиса создает дополнительные трудности для Украины. Спустя почти два года после того, как пророссийские сепаратисты захватили восточные районы страны, мирное соглашение для решения конфликта по-прежнему не было реализовано. За последние 24 часа были убиты три украинских солдата, это самые тяжелые потери за три месяца.

Экономика также остается хрупкой, пока восстанавливается от 18-месячного спада. Гривна потеряла 10 процентов стоимости в этом году. Торговля с Россией пострадала, после того, как уличные протесты свергли прокремлевского лидера Украины в 2014 году. Россия также угрожает судебным процессом в связи с кредитом на $ 3 млрд, который Украина не погасила после провала попыток по реструктуризации.

Ранее Порошенко и Яценюк уже стремились продемонстрировать единство, после того, как министр экономики Айварас Абромавичус и заместитель генпрокурора Виталий Касько подали в отставку, заявив о том, что правящая партия блокирует реформы. В конце прошлой недели JPMorgan Chase & Co. и Bank of America повысили рекомендации по украинскому долгу до "выше рынка", объяснив это тем, что рынок преувеличивает риск досрочных выборов. В "Franklin Templeton", который является самым большим держателем облигаций Украины, заявили, что будут придерживаться своей программы инвестиций.

Теперь Порошенко и Яценюк должны получить одобрение все более враждебного парламента. Во вторник законодатели приняли законопроект о совершенствовании процедуры продажи государственных активов, который является ключевым пунктом для получения доступа к фондам МВФ. Но их программа включает в себя также конституционные поправки о предоставлении регионам более широких полномочий. Последнее является одним из положений мирного соглашения, подписанного год назад в белорусской столице Минске.

В четырехпартийной коалиции, партия "Самопомич" и партия экс-премьер-министра Юлии Тимошенко "Батькивщина" также требовали отставки Яценюка. Поддержка партии премьер-министра "Народный фронт" резко упала до менее 1 процента.