В Литве узаконили двойное гражданство для диаспоры

Сейм (парламент) Литвы проголосовал сегодня за поправки, узаконившие институт двойного гражданства. Правом на его получение смогут воспользоваться выходцы из Литвы и их потомки, проживающие в странах Евросоюза и НАТО, а также выехавшие из Литвы до установления советской власти или высланные из Литвы.

Как передает ИТАР-ТАСС, вице-спикер сейма Гинтарас СТЕПОНАВИЧЮС отметил: "Мы не такая большая страна, чтобы отмахнуться от тех, кто на долгое или короткое время уехал за границу. Рано или поздно они вернутся, поэтому двери должны быть открыты".

До сих пор двойное гражданство в Литве было запрещено. Лишь за особые заслуги перед страной президент мог в порядке исключения предоставить его своим декретом. Такая возможность за главой государства оставлена и принятыми сегодня поправками.