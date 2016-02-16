Транзитная война: ЕС изучает ситуацию в сфере транспортных перевозок между Украиной и Россией

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили во вторник в Европейской Комиссии.

«ЕС в настоящее время оценивает сложную ситуацию в отношении транспортировки между Украиной и Россией. ЕС находится в постоянном контакте с Украиной по ряду вопросов, включая российские меры, пытаясь дополнительно прояснить ситуацию», - отметили в ЕК.

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Вместе с тем, в Еврокомиссии подчеркнули, что любые меры, которые "влияют на торговлю, должны обсуждаться на двустороннем уровне между торговыми партнерами".

Как сообщал УНИАН, Россия полностью приостановила на своей территории транзит грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Украине в ответ на блокирование общественными активистами в 10 регионах Украины российских грузовиков.