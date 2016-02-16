Недоверие Кабмину Яценюка могут рассмотреть уже во вторник - СМИ

Об этом отметили собеседники во фракции, передает "Украинская правда".

И.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник объяснил особенности процедуры.

"Для того, чтобы рассмотреть резолюцию недоверия, нужно выдержать статью 87 Конституции, то есть все таки 150 подписей и голосование в зале. Только вопрос немедленно или через 4 дня. Но есть различия между процедурой, определенной статьей 228 регламента", - отметил он.

На уточнение, может ли парламент уже во вторник рассмотреть постановление о недоверии к правительству, депутат ответил утвердительно.

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"Может, да, может, нет - спорный вопрос", - отметил он на вопрос, не является ли это нарушением процедуры.

"Исходя из регламента можно так толковать - с отчетом и без отчета. Если с отчетом, то можно постановление о недоверии правительству вносить немедленно. Если без отчета, то надо выдержать четыре дня", - пояснил он.

В то же время собеседники УП в "Народном фронте" отмечают, что в случае признания депутатами работы правительства неудовлетворительной, фракция потребует внесения постановления о недоверии правительству уже во вторник.

Тем временем собеседники в БПП отмечают, что голосов за отставку правительства пока хватает.

"Но до вечера все еще может измениться", - добавляет собеседник.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля фракции «Самопомич» и «Батькивщина» заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение недоверия правительству.

В тот же день вечером во фракции «Блока Петра Порошенко» сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

В свою очередь, лидер фракции “Народный фронт” Максим Бурбак заверил, что ни один из депутатов от «Народного фронта» не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

Вместе с тем лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко заявил, что фракция поддержит постановление о признании неудовлетворительной работы правительства.