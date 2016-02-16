"Народный фронт" не исключает выхода из коалиции, если правительство Яценюка отправят в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Говоря о вчерашнем заседании фракции "Народного фронта", Бурбак отметил, что фракция "единодушно, единогласно поддержала коалиционное правительство и премьер-министра Яценюка".

Депутат заверил, что ни один из депутатов от «НФ» не будет голосовать за выражение правительству недоверия.

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Комментируя вчерашнее решение фракции «Блока Петра Порошенко» голосовать за недоверие правительству, Бурбак отметил, что "наши коллеги, наконец, прислушались к нашему толкованию, напоминанию положений Регламента, что предусмотрена процедура выражения недоверия правительству: 150 подписей, 226 (голосов – УНИАН) находим в сессионном зале".

"И берите на себя полную ответственность за формирование правительства", - добавил депутат.

Кроме того, на вопрос, если сегодня правительство отправлять в отставку, то выйдет ли "Народный фронт" из коалиции, Бурбак сказал, что будут проводиться политические консультации.

"Будем смотреть", - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля фракции «Самопомич» и «Батькивщина» заявили, что будут собирать подписи народных депутатов за выражение правительства недоверия.

В тот же день вечером во фракции «Блока Петра Порошенко» сообщили, что решили признать работу правительства неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует заслушать отчет Кабинета министров о ходе и результатах выполнения Программы деятельности правительства.