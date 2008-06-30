Кучма просит дать возможность Тимошенко поработать

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА считает, что досрочных выборов в Украине не будет, что они не выгодны и вряд ли приведут к продуктивным изменениям в государстве. Об этом он заявил в интервью программе «Факты недели с Оксаной Соколовой» на телеканале ICTV в воскресенье 29 июня.

«Смысла нет! Что выборы изменят? Все были убеждены, что последние выборы ничего не изменят, расстановку силы, они так и оставили. Ну да, Блок Юлии Тимошенко набрал больше, чем набирал в предыдущие разы. Ну а дееспособность власти от этого лучше не стала. Нужно дать возможность этому правительству поработать. Я убежден в этом. Нужно дать поработать или пусть они сами скажут, что мы неспособны”, - сказал он. По его мнению, партия, которая победит на выборах, только проигрывает. “Поэтому сегодня, если допустим, кто-то хочет надеть на себя этот хомут, ответственность, я имею в виду, прежде всего Партия регионов, я думаю, что он делает просто ошибку. Больше ничего он не получит. И страна ничего не получит”, - считает экс-президент.

Он отметил, что баланс должен быть со стороны всех ветвей власти: «Сильный президент, сильное правительство и сильный парламент».

Что же касается намерений внести изменения в Конституцию, то, по мнению Л.КУЧМЫ, это только борьба за властное кресло. «И я не понимаю вообще тех разговоров, что Конституция где-то не отвечает на какой-то вопрос. Это от лукавого, абсолютно. Это действительно борьба за власть властных структур: правительства и президента», - считает Л.КУЧМА. По его мнению, Конституцию нужно выполнять. “Если бы выполняли ее от «а» до «я», если бы у политиков не было желания подвергать сомнению любой документ, существующий в Украине, любой закон, в том числе и Конституцию, тогда бы не было того, что сегодня происходит в стране", - сказал он.