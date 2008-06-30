Ющенко передаст Алиеву школьный автобус "Богдан"
Президент начал визит в Азербайджан
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал рабочей визит в Азербайджанскую Республику.
Как сообщал УНИАН, программой визита запланированы встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА в формате с глазу на глаз, также состоится встреча президентов в расширенном составе.
Планируется, что главы двух государств ознакомятся с площадкой и проектом нового здания комплекса Посольства Украины в Азербайджанской Республике в городе Баку.
Президент Украины примет участие в церемонии передачи школьного автобуса "Богдан" украинского производства в подарок благотворительному фонду им. Гейдара Алиева, основанному супругой Президента Азербайджанской Республики госпожа Михрибам АЛИЕВОЙ.
Президенты Украины и Азербайджана примут участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, посадят деревья возле памятника.
После этого они примут участие в открытии Дней украинской культуры в Азербайджане.
На следующий день, 1 июля, В.ЮЩЕНКО отбудет из Баку в грузинский город Батуми, где примет участие в третьем саммите ГУАМ.