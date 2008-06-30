Ющенко передаст Алиеву школьный автобус "Богдан"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал рабочей визит в Азербайджанскую Республику.

Как сообщал УНИАН, программой визита запланированы встреча Президента Украины В.ЮЩЕНКО и Президента Азербайджанской Республики Ильхама АЛИЕВА в формате с глазу на глаз, также состоится встреча президентов в расширенном составе.

Планируется, что главы двух государств ознакомятся с площадкой и проектом нового здания комплекса Посольства Украины в Азербайджанской Республике в городе Баку.

Президент Украины примет участие в церемонии передачи школьного автобуса "Богдан" украинского производства в подарок благотворительному фонду им. Гейдара Алиева, основанному супругой Президента Азербайджанской Республики госпожа Михрибам АЛИЕВОЙ.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в церемонии открытия памятника Тарасу Шевченко, посадят деревья возле памятника.

После этого они примут участие в открытии Дней украинской культуры в Азербайджане.

На следующий день, 1 июля, В.ЮЩЕНКО отбудет из Баку в грузинский город Батуми, где примет участие в третьем саммите ГУАМ.