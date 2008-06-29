67 лет назад ОУН Бандеры провозгласила независимость Украины

Сегодня в Ивано-Франковске на Вечевом майдане состоялось вече по случаю годовщины провозглашения 30 июня 1941 года Акта восстановления Украинского Государства.

Как передает корреспондент УНИАН на вече пришли ветераны Украинской повстанческой армии, представители Ивано-Франковских организаций Конгресса украинских националистов, мэрии и общественности города.

Перед вече на мониторе уличного телевидения демонстрировался двадцатиминутный фильм о руководителе ОУН Степане Бандере, уроженце села Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области

На вече выступили председатель Всеукраинского братства ОУН-УПА Михаил ЗЕЛЕНЧУК, председатель областной организации КУН Богдан БОРОВИЧ, председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВОЛОДИМИРСКИЙ и другие. Их выступления чередовались с повстанческими песнями в исполнении хоровой капеллы «Червона калина» Ивано-Франковского народного дома.

М.ЗЕЛЕНЧУК, в частности, выразил сожаление, что на такие события приходит мало молодежи. Он также призвал молодых людей не дать уничтожить независимость Украины.

Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ напомнил собравшимися о том, как ОУН под руководством Степана Бандеры провозгласили Акт восстановления Украинского государства, “за которое положили свои головы целые поколения лучших сыновей и дочерей Украины”. «Мы должны перелистывать страницы украинской и мировой истории, чтобы убедиться в необходимости выполнения важных государственнических актов и вооружиться свежими знаниями о том, что перед нами», – сказал он.

Председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края также отметил, что в Украине следует сплотить все партии и общественные организации, чтобы дать отпор тем силам, которые хотят повернуть колесо истории вспять и превратить нас в «варшавский мусор и грязь Москвы». В то же время, говоря, в частности, о воинах УПА, он выразил сожаление, что «на 17-ом году независимости мы не признаны как борцы за самостоятельную Украину». «Зато власть предержащие призывают нас к примирению. Какому и с кем? С ненавистниками нашего государства, которые болели за союз с Московщиной? Так не было, нет и не может быть, потому что никто и ничто не сможет привести к союзу Христа с антихристом, добра со злом, правды с ложью, любви с ненавистью», – отметил Ф.ВОЛОДИМИРСКИЙ.

Также сегодня в 16.00 в Ивано-Франковском народном доме национально-патриотические организации Прикарпатья проведут святочную академию по случаю годовщины провозглашения во Львове Украинского государства и создания Украинского государственного правления во главе с Ярославом Стецько.

Справка УНИАН. 30 июня 1941 года бандеровская ОУН провозгласила во Львове Акт восстановления Украинского Государства. Провозглашение акта вызвало недовольство гитлеровцев и повлекло репрессии среди членов ОУН – в частности, в начале июля 1941 были арестованы лидеры организации Степан Бандера и Ярослав Стецько.