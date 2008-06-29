Ющенко: для тех, кто молод телом и душой... нет ничего недосягаемого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет украинскую молодежь украшением, надеждой и движущей силой общества. Об этом говорится в поздравлении по случаю Дня молодежи, опубликованном на Официальном сайте Президента.

“Радуюсь за вас – таких молодых, талантливых, не похожих на предыдущие поколения. Вы выросли гражданами независимой Украины, настоящими патриотами, сознательными своей ответственности и силы, способными отстоять будущее Родины. Свобода и демократия сделали вас самостоятельными, у вас раскованные мысли, вы не боитесь проявлять инициативу и уверенно проторять свой путь в жизни”, - отмечается в тексте.

По убеждению Президента, сегодняшние юноши и девушки получают образование в Украине и за ее границами, успешно занимаются политической и общественной деятельностью, работают в государственных структурах, в бизнесе и разных отраслях экономики. “Именно вы способны сказать новое, свежее слово в науке, культуре и искусстве, быть образцом здорового образа жизни и счастливой украинской семьи”, - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, “для тех, кто молод телом и душой, кто живет ярко, полноценно и интересно, нет ничего недосягаемого”.

“Ваши руки, знания, талант и молодая энергия очень необходимы Украине, а ваш патриотизм, чувство гражданского и человеческого достоинства является надежным залогом ее интеллектуального, культурного и экономического расцвета, демократического будущего в семье европейских наций”, - подчеркнул Президент.

Он выразил уверенность, что молодежь успешно реализует свои таланты, преумножит культурное и духовное наследие многих поколений нашего народа, утвердит авторитет Украины в мире.

В.ЮЩЕНКО пожелал всем здоровья, настоящей любви, чтобы осуществились все мечты и замыслы.