Касько оценил возможность сохранения санкций ЕС против экс-чиновников Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

В частности, говоря о санкциях, Касько отметил: "Все, что мы могли сделать - я и международный департамент Генеральной прокуратуры для сохранения санкций, на сегодняшний день сделано. Консультации с европейскими коллегами проведены в Киеве, позиции согласованы".

"Если до 5 марта 2016 года следствие не допустит очередных провалов, таких как решение, например, по делу Иванющенко или ему подобных, надежда на сохранение санкций на следующий год остается. Если это произойдет, это будет политическим решением Совета ЕС в поддержку украинского народа с надеждой на дальнейшие кардинальные изменения в правоохранительной системе. Но поможет ли это Генеральной прокуратуре - которая почти за два года не направила в суд ни одного уголовного производства в отношении должностных лиц из санкционного списка ЕС, приблизит ли это страну к возврату арестованных за рубежом активов? Боюсь - что нет. Разваленные и затянувшиеся уголовные производства в отношении бывших высокопоставленных чиновников - это самое большое разочарование как украинцев, так и наших иностранных партнеров", - подчеркнул Касько.

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Как сообщалось, ранее суд ЕС отменил санкции, которые были наложены на экс-чиновников времен Януковича 6 марта 2014 года и действовали до марта 2015 года.

Одновременно санкции в отношении 17 бывших высокопоставленных чиновников, действие которых было продлено до марта 2016 года, остаются действующими.

Так, по данным ГПУ, санкции действуют против Виктора Януковича, Виталия Захарченко, Виктора Пшонки, Елены Лукаш, Андрея Клюева, Виктора Ратушняка, Александра Януковича, Артема Пшонки, Сергея Клюева, Николая Азарова, Сергея Курченко, Дмитрия Табачника, Богатырёвой, Сергея Арбузова, Юрия Иванющенко, Александра Клименко и Эдуарда Ставицкого.