Могерини поддержала сохранение санкций против РФ до полного исполнения Минских договоренностей

Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча состоялась в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе. Собеседники выразили обеспокоенность ростом количества обстрелов и недопуском наблюдателей ОБСЕ на объекты, что находятся на оккупированной территории.

«Федерика Могерини отметила необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Собеседники, отмечается также, обсудили ситуацию в оккупированном Крыму. Президент призвал Евросоюз к активной защите крымских татар, нарушение прав которых все больше напоминает сталинские времена.

Кроме того, Порошенко и Могерини обсудили вопрос предоставления украинцам безвизового режима.