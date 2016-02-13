Могерини поддержала сохранение санкций против РФ до полного исполнения Минских договоренностей
Петр Порошенко провел встречу с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Федерикой Могерини, которая отметила необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей.
Как сообщила пресс-служба главы государства, встреча состоялась в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
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«Глава государства проинформировал о ситуации на Донбассе. Собеседники выразили обеспокоенность ростом количества обстрелов и недопуском наблюдателей ОБСЕ на объекты, что находятся на оккупированной территории.
«Федерика Могерини отметила необходимость сохранения санкций в отношении России до полного выполнения ею Минских договоренностей», - говорится в сообщении.
Собеседники, отмечается также, обсудили ситуацию в оккупированном Крыму. Президент призвал Евросоюз к активной защите крымских татар, нарушение прав которых все больше напоминает сталинские времена.
Кроме того, Порошенко и Могерини обсудили вопрос предоставления украинцам безвизового режима.