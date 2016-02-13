Президент Европарламента поддержал идею по созданию группы защиты прав крымских татар - Порошенко

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Мюнхена, об этом Порошенко сообщил в субботу в Мюнхене после завершения встречи с Шульцем, которая состоялась на полях международной конференции по вопросам безопасности.

"Я проинформировал об катастрофических вещах, которые сейчас происходят в Крыму с крымскими татарами и попросил о его поддержке для создания групп и организации давления, чтобы защитить права этих людей. Я спасибо Шульцу за поддержку этой идеи", - сказал он.

По словам украинского президента, он поблагодарил европейского политика за его "сильную и постоянную поддержку украинской демократии, суверенитета и территориальной целостности в это очень трудное время".

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"Мы говорили о Минских договоренностях и эффективной координации действий в плане продолжения санкций, если Минские договоренности не будут выполнены, как это происходит сейчас, когда мы имеем 70 обстрелов в сутки, не имеем доступа для Специальной Мониторинговой Миссии, когда не освобождаются заложники, которых они удерживают в катастрофических условиях на оккупированных территориях и в российских тюрьмах, включая Надежду Савченко, Олега Сенцова", - передал содержание разговора Порошенко.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие планы по стимулированию европейских инвестиций в Украину. "Я проинформировал о наших последних шагах по пути реформ", - добавил он.

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Президент Украины выразил мнение, что "Мюнхен стал ареной для российских заявлений". "Мы помним заявление Путина в 2007, заявление Медведева, в котором он сказал про холодную войну, так называемую гражданскую войну в Украине. На что я дал сильный ответ: господин Путин, Лавров, Медведев, это - ваша агрессия в Украине, и мы не дадим вам ни малейшей возможности проводить здесь пропаганду в стиле Кремля, чтобы отравлять видение европейских людей... Вы должны вывести свои войска с украинской территории, с Донбасса и Крыма, вернуть украинский контроль над границей, освободить заложников и не будет войны в регионе. Это - полностью ваша ответственность", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на каждой встрече в Мюнхене будет поднимать вопрос геноцида крымских татар со стороны России, оккупировавшей Крым.