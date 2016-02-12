В МИД настаивают на передаче ОБСЕ контроля над границей до выборов на Донбассе

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

«(Минские - УНИАН) договоренности говорят, что Украина получает контроль над своей частью границы в конце процесса. Да, это обидно слышать, это против всякой логики, но что поделаешь», - сказал он.

Однако, по словам Пристайко, может быть другой механизм контроля за границей, который позволит провести честные выборы.

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«Пусть миссия ОБСЕ получит возможность достичь границы и контролировать ее. Это - тот компромиссный путь, которого мы сейчас требуем, и я не вижу проблем для его реализации. У ОБСЕ уже есть мандат на всю территорию Украины, а следовательно, это включает границу с Россией тех территорий, которые контролируют так называемые «ЛНР» и «ДНР», - добавил заместитель главы МИД.

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«Поэтому ОБСЕ, выполняя свой мандат, способна выйти на границу, чтобы подтвердить, что больше российские наемники ее не переходят», - отметил Пристайко.