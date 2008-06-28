Супрун обвиняет «Единый Центр» в нарушении договоренностей

Лидер НДП Людмила СУПРУН объясняет прекращение процесса слияния ее партии с «Единым Центром» тем, что представители последней грубо нарушают ранее достигнутые договоренности и занимаются переманиванием отдельных членов НДП.

Об этом Л.СУПРУН сказала в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» №24 (703) от 28 июня - 4 июля 2008 года.

«Единый Центр» отступил от политических публичных договоренностей об объединении политических партий и перешел к процессу выдергивания из них отдельных людей, то есть полностью подменил процесс формирования единой политсилы», - сказала Л.СУПРУН.

По ее словам, сначала речь шла о том, чтобы помочь «ЕЦ» сформировать группы на местах и провести объединительный съезд нескольких партий «на основе общей политической платформы, создав соответствующие координационные органы». Кроме того, планировалось «принять решение об общем, новом названии для новой политической силы».

Но вскоре, по словам лидера НДП, представители «Единого Центра» резко изменили свои подходы к процессу объединения партий.

«Отцы «Единого Центра», очевидно, подумали, что у них за спиной выросли крылья, и стали говорить, мол, теперь нас больше интересуют конкретные люди, а сам процесс объединения для нас на втором плане», - предположила Л.СУПРУН.

Лидер НДП считает, что подобный подход является недопустимым при создании новой политической силы.

«Мы против такого подхода. Против того, чтобы менялись правила и принципы договоренностей. НДП не пойдет в процесс административного объединения людей в политическую партию, потому что все это для нас уже в прошлом. Мы получили свой жизненный урок», - заявила Л.СУПРУН.

На вопрос о возможности возобновления переговорного процесса она ответила, что процесс может возобновиться «при условии подписания публичного соглашения, договора, в котором мы предлагаем установить процедуру и механизм объединения, и, безусловно, главным звеном в этом процессе является совместная политическая платформа, общие политические взгляды».