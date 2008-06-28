В Партии регионов обвиняют Тимошенко в «позорном явлении»

В Партии регионов убеждены, что за рост инфляции в Украине должны отвечать все органы исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Житомире сообщили народные депутаты Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и Андрей КЛЮЕВ.

"В высоком уровне инфляции в Украине следует обвинять как бездеятельность правительства, так и бездеятельность губернаторов", - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также уточнил, что "на две трети в этом позорном явлении виновное правительство и на треть - губернаторы. Поэтому напрасно отделять первых от вторых, или перекладывать вину с одних на других".

А.КЛЮЕВ убежден, что правительство должно бороться с инфляцией товарными интервенциями. “Из-за отсутствия этих интервенций мы и имеем в Украине большой рост инфляции. Все, что касается губернаторов, то если бы были эти интервенции, так председатели ОГА были бы обязаны доводить их до каждого предприятия и до каждого населенного пункта. Поскольку не было интервенций, то и не было никаких действий”, - отметил он.

По мнению Н.ПРИСЯЖНЮКА, “ответственность за продовольственную безопасность страны и регуляцию цен должна нести вся исполнительная власть, а не правительство или губернаторы отдельно”.