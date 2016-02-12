Климкин и помощник госсекретаря США обсудили взаимодействие в вопросе нераспространения оружия массового уничтожения

Встреча политиков состоялась в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает департамент политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

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Как отмечается в сообщении, во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия государств в сфере нераспространения оружия массового уничтожения и экспортного контроля.

Кроме того, было решено продолжить сотрудничество, направленное на укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины, в частности, в части получения помощи США, подчеркивается в сообщении.