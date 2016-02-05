США: Россия в одностороннем порядке блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом говорится в заявлении миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в заявлении собраны факты, которые свидетельствуют о резком увеличении случаев нарушения перемирия. Также указывается на использование тяжелого вооружения вблизи «линии соприкосновения» и новые жертвы среди военных и гражданских.

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Также сообщается, что Россия в одностороннем порядке блокирует расширение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на украинско-российской границе.

Представитель наблюдателей ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что сепаратисты пытаются скрыть свою деятельность, препятствуя передвижению миссии.

«Свобода передвижения особенно ограничивается на территории, неконтролируемой правительством. Более 90% инцидентов происходят в местах, которые правительство не контролирует. Порой эти случаи очень агрессивные... Это очевидное ограничение нашего мандата и однозначное нарушение Минской соглашения. И есть только одна причина, почему те, кто ограничивает нашу свободу передвижения, не хотят, чтобы наши патрули ехали дальше. Это потому, что они не хотят, чтобы те патрули видели, что там происходит», - заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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Как сообщал УНИАН, руководитель рабочего штаба по вопросам председательства ФРГ в ОБСЕ Антье Леендертсе заявляет, что в Вене на встречах Постоянного совета ОБСЕ обсуждают вопрос о расширении мандата ОБСЕ на все пограничные пункты на Донбассе на участке украинско-российской границы, но позиция РФ остается неизменной.