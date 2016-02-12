Послы G7 о борьбе с коррупцией в Украине: слова должны превратиться в конкретные действия

Послы G7 поддерживают заявление о принципах публичной политики, задекларированных правительством 11 февраля, в том числе – о нулевой терпимости к коррупции. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном на сайте посольства Японии.

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"Мы считаем, что для выполнения этого еще многое нужно сделать. Слова должны превратиться в конкретные действия", - подчеркивается в заявлении.

При этом дипломаты заявили о своей готовности поддержать Украину в проведении реформ и продолжить работать вместе с украинской властью на благо народа.

Также в G7 призвали объединиться Кабмин, Раду и Администрацию президента, добавив, что будут и впредь поддерживать "сильное, единое и ориентированное на реформы правительство".

Как сообщал УНИАН, после заявлений главы МВФ о возможном прекращении сотрудничества с Украиной в связи с отсутствием результатов борьбы с коррупцией и замедлением реформ между Порошенко и Лагард состоялась телефонная беседа.

Источники, близкие к переговорам с МВФ, отмечали, что меморандум о реформе по программе МВФ может быть подписан и отправлен в Вашингтон после 16 февраля - даты отчета правительства в Верховной Раде.

Перед этим правительство приняло программу деятельности Кабинета министров Украины, базовые цели и принципы публичной политики (плана действий Кабинета министров Украины на 2016 год).

«Это должен быть наш совместный план с правительством, парламентом и президентом, как реально проводить реформы в стране», - подчеркнул премьер-министр Украины Арсений Яценюк на первом открытом для СМИ заседании правительства 11 февраля.

Основа этого плана, подчеркнул глава правительства, - 379 очень конкретных, предметных решений, которые должно принять Правительство вместе с парламентом и президентом: «Закон, акт, постановление, цель и следствие этого принятие – это основа нашего плана действий».

Вместе с тем Яценюк подчеркнул, что выполнение плана действий «возможно только тогда, когда мы как украинское правительство, парламент и президент четко произносим принципы, на которых мы способны дальше продолжать реформы в стране».

На внеочередном заседании Кабинета министров Украины 4 февраля, напомнил он, правительство объявило принципы, которые являются неотъемлемой частью программы деятельности правительства на следующий год: «Это базовые принципы, на которых Правительство готово дальше продолжать свою работу и на которых правительство готово дальше проводить сложные, непопулярные, но правильные реформы».